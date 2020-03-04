МИД осудил визит делегации из Италии в Крым

МИД Украины решительно осудил поездку делегации муниципалитетов Сицилии во временно оккупированный Россией Крым.

Об этом говорится в ответе пресс-секретаря министерства, который МИД предоставил "Европейской правде" в среду.

"Указанная поездка является откровенным нарушением законодательства Украины и норм международного права и подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнула пресс-секретарь министерства.

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Посещение Крыма сицилийской делегацией направлено в угоду России-агрессору в ее противоправных действиях и не соответствует политике непризнания аннексии со стороны ЕС, соучредителем которого является Италия, подчеркнула она.

Пресс-секретарь напомнила, что в среду Комитет постоянных представителей ЕС согласовал проект решения о продлении индивидуальных санкций против лиц, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины, а это, по ее словам, является подтверждением политики непризнания Евросоюзом аннексии полуострова.

"Что касается отдельно позиции Италии, то во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Рим итальянские лидеры в очередной раз на высшем уровне подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - прокомментировала пресс-секретарь.