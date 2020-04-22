Ирландия продлила запрет на крупные массовые мероприятия до конца лета

Ирландия продлила запрет массовых мероприятий с участием более 5000 человек до конца лета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительство Ирландии во вторник, 21 апреля, запретило проведение массовых мероприятий с участием более 5000 человек до конца августа.

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Такое решение приняли, чтобы заранее снять неопределенность для организаторов событий.

"Местные органы власти получили рекомендации от правительства по информированию организаторов событий о том, что мероприятия, которые требуют согласования, с участием более 5000 человек не могут быть проведены в период до конца августа", - говорится в заявлении.

Для меньших массовых мероприятий решение будет принято ближе к 5 мая - анонсированной дате завершения карантина.

Как сообщает The Irish Times, правительство Ирландии предварительно планирует ослаблять карантин шаг за шагом, каждые две-три недели. Первые послабления после 5 мая, скорее всего, будут очень незначительными.

Ранее министр здравоохранения страны Саймон Харрис отмечал, что Ирландия вряд ли разрешит возобновление крупных массовых собраний в этом году, хотя ограничения по пребыванию людей дома могут начать отменять с 5 мая.

Напомним, первую смерть от коронавируса в Ирландии зафиксировали 11 марта. Уже на следующий день страна закрыла школы и запретила проведение массовых мероприятий.

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