Греция летом проведет саммит Европейской народной партии - премьер

Лидеры Европейской народной партии согласились провести саммит политической семьи в Греции этим летом после соответствующего предложения греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.

Об этом сообщается на сайте главы правительства Греции.

"Премьер-министр призвал заинтересовать северных европейцев возможностью отдыха на юге, в районах, которые гигиенически безопасны. В этом контексте он предложил, чтобы следующий саммит ЕНП состоялся в Греции этим летом. Все приняли предложение, подчеркнув, что наша страна - безопасное место", - говорится в заявлении.

Мицотакис отметил необходимость новых финансовых инструментов и совместных действий для поддержки экономического восстановления Европы.

Он также раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подчеркнув, что "демократия и верховенство права являются основными в Европе".

Напомним, лидеры 13 политических партий, входящих в объединенную Европейскую народную партию, написали письмо президенту ЕНП Дональду Туску с призывом исключить венгерскую партию "Фидес".

Политики выразили обеспокоенность принятым в Венгрии законом, который позволяет венгерскому правительству во главе с Виктором Орбаном, лидером "Фидес", бессрочно расширить чрезвычайное положение в стране.

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