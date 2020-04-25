Коронавирус в Германии: количество умерших за сутки продолжает снижаться

В Германии количество умерших от коронавируса продолжает снижаться, новых заражений также стало менше, за исключением земель, которые больше всего пострадали от епидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Института Роберта Коха.

В Германии за последние 24 часа от коронавируса умерли 179 больных. Это значительно меньше, чем показатели нескольких предыдущих дней, когда количество погибших за сутки колебалась между 215 и 281.

Число подтвержденных больных коронавирусом возросло на 2055, что почти на 300 случаев меньше, чем накануне. Этот показатель снижается второй день подряд, после восростания в течении нескольких дней.

Больше всего новых случаев – 1566 – обнаружили в Баварии, одном из наиболее пострадавших регионов. Это больше, чем 1525 вчера. Всего там подтверждено уже 40 547 заражений коронавируса.

В Северном Рейне-Вестфалии и Баден-Вюртемберге количество новых случаев за сутки тоже несколько выше, чем вчера, при том, что в целом в стране количество новых больных уменьшилось. Всего в этих землях уже 31465 и 30169 подтвержденных случаев соответственно.

В наименее пострадавших землях, Мекленбург-Передняя Померания и Бремен сутки обнаружили только 16 (всего 667) и 27 (всего 719) случаев соответственно.

Общее количество случаев коронавируса в Германии достигло 152 438.

За последние сутки в Германии выздоровели 3000 больных коронавирусом, с начала эпидемии – уже 109 800.

Напомним, 15 апреля канцлер Германии и премьеры федеральных земель согласовали план постепенного выхода из карантина, большинство ограничений будет действовать до 3 мая.

Уже с понедельника, 20 апреля, ослабили ограничения для небольших магазинов.

В то же время канцлер Ангела Меркель подчеркнула, что Германия все еще находится на начальной стадии пандемии коронавируса ,и ей придется долго жить с ней.