В Швейцарии открылись парикмахерские, стоматологии и садовые центры

Швейцарское правительство начало постепенно отменять карантинные меры, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.

На первом этапе, который начался 27 апреля, разрешено возобновить работу парикмахерским, физиотерапевтам, амбулаториям, медицинским и стоматологическим кабинетам, цветоводам, мастерским и садовым центрам.

Меры, которые сейчас ограничивают ритуальные услуги ближайшими родственниками, также будут отменены во время этой фазы.

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Однако план позволить супермаркетам продавать товары не первой необходимости был отложен до 11 мая после бурных протестов малого бизнеса. Супермаркеты и аптеки оставались открытыми в течение всего кризиса.

29 апреля правительство примет решение о продлении второго этапа, который начнется 11 мая. Начальные школы снова откроются вместе со всеми магазинами и рынками. Не исключено, что ресторанам также позволят открываться.

Третья фаза начнется 8 июня и состоится открытие средних и профессионально-технических школ, а также университетов и других высших учебных заведений. Дальнейшие решения по этой фазе, включая возможную отмену запретов на работу ряда учреждений, таких как музеи и библиотеки, будут приняты в конце мая.

Правительство решит на предстоящем заседании Федерального совета, когда позволить снова проводить масштабные мероприятия.

Напомним, в Германии согласовали план постепенного выхода из режима карантина, большинство ограничений будет действовать до 3 мая.

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