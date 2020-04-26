Берлин предостерег от сверхбыстрого восстановления туризма

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предостерег от слишком быстрого открытия туристических направлений, заявив, что Европе следует договориться об общем пути возвращения к свободе передвижения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Bild am Sonntag.

"Европейская гонка относительно того, кто первым снова позволит туристические поездки, ведет к неприемлемым рискам", - отметил Маас изданию.

"Мы уже видели, какой вред может нанести облюбованный туристами инфекционный кластер", - добавил Маас, имея в виду вспышку коронавируса на курорте в Австрии Ишгль. Он отметил, что такая ситуация не должна повториться.

Считается, что сотни туристов из разных стран, включая Германию, Норвегию и Исландию, заразились в Ишгле.

Европе нужны совместные критерии для возвращения к свободе передвижения - "как можно скорее, но настолько ответственно, насколько это необходимо", подчеркнул Маас.

Предупреждение министра иностранных дел были вызваны, среди прочего, планами канцлера Австрии Себастьяна Курца постепенно открыть границу для туристов из Чехии и Германии.

Напомним, министры туризма стран Евросоюза 27 апреля обсудят возможные действия на национальном и европейском уровнях для быстрого восстановления туристического сектора.

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