В Испании от коронавируса за сутки умерли 268 человек - меньше всего более чем за месяц
Четверг, 30 апреля 2020, 12:31
Число жертв коронавируса в Испании за последние сутки выросло на 268 - это наименьшее число умерших за сутки более чем за месяц.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.
С начала эпидемии в Испании от коронавируса умерли 24 543 человека.
Количество заражений увеличилось до 213 435, из них за последние сутки инфицирование подтвердили у 816 человек.
Количество тех выздоровевших за последние сутки выросло на 3103 - до 112 050.
28 апреля испанское правительство объявило о поэтапном плане ослабления ограничительных мер, предусматривающем четыре фазы. Страна рассчитывает прийти к "новой нормальности" до конца июня.
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