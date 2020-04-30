В Испании от коронавируса за сутки умерли 268 человек - меньше всего более чем за месяц

Число жертв коронавируса в Испании за последние сутки выросло на 268 - это наименьшее число умерших за сутки более чем за месяц.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

С начала эпидемии в Испании от коронавируса умерли 24 543 человека.

Количество заражений увеличилось до 213 435, из них за последние сутки инфицирование подтвердили у 816 человек.

Количество тех выздоровевших за последние сутки выросло на 3103 - до 112 050.

28 апреля испанское правительство объявило о поэтапном плане ослабления ограничительных мер, предусматривающем четыре фазы. Страна рассчитывает прийти к "новой нормальности" до конца июня.