Чехия начала следующий этап ослабления карантина. Откроются ТРЦ, рестораны с летними площадками и кинотеатры, частично возобновится международное сообщение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В Чехии начинается следующий этап ослабления карантина, введенных для сдерживания эпидемии коронавируса. Сегодня открываются торговые центры, парикмахерские, рестораны и пабы, которые имеют летние площадки. Также – кино, музеи и театры.

От сегодня разрешены массовые мероприятия с участием не более 100 человек, такие как спортивные тренировки и события, религиозные мероприятия, свадьбы. В то же время, в случае участия в таких мероприятиях, люди обязаны носить маски, соблюдать дистанцию ​​и меры личной гигиены.

Ослабляются ограничения на границе и частично восстанавливается международное пассажирское сообщение. Становятся возможными поездки автобусами и железными дорогами – пока что только в Германию, в дальнейшем – в Австрию; возобновляются авиарейсы в некоторые города Европы.

Частично открываются школы: возобновляют обучение учащиеся выпускных классов средней и старшей школы, но в классе одновременно может находиться не более 15 человек.

Срок действия чрезвычайного положения, введенного Чехией в связи с эпидемией, истекает 17 мая.

Последние 10 дней в Чехии ежедневно регистрируют менее 100 новых заражений коронавирусом. По словам главного эпидемиолога, заместителя министра здравоохранения Романа Примулы, если после этого послабления ежедневное количество случаев возрастет до 400 и более – отмененные ограничения восстановят.

Если же ситуация не изменится, следующий этап выхода из карантина начнется 25 мая: откроются гостиницы, рестораны смогут принимать посетителей также внутри, позволят массовые мероприятия с участием до 500 человек.

Как сообщалось ранее, министры иностранных дел Словакии, Чехии и Австрии обсуждают возможное ослабление требований относительно пересечения границ, если ситуция во всех трех странах будет и дальше улучшаться.

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