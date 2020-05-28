Посольство Британии снова говорит, что Украина ограничивает выезд граждан за границу

В посольстве Великобритании снова говорят, что Украина ограничивает выезд своих граждан за границу.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует сообщение посольства Британии в Украине о возможности воспользоваться специальным рейсом компании SkyUp из Киева в Лондон.

"Обращаем ваше внимание, что украинская власть проинформировала нас о том, что только граждане Украины с разрешением на постоянное проживание в зарубежных странах смогут выехать с территории Украины", - говорится в сообщении.

Указанный спецрейс SkyUp анонсирован на 3 июня и должен вылететь из Киева в 13:30.

Те, кто захочет воспользоваться им, все еще не должны будут проходить обязательную 14-дневную самоизоляцию, поскольку эта норма вступит в силу с 8 июня.

Также в посольстве сообщают, что британский визовый центр в Киеве откроется для посетителей с 1 июня.

Напомним, посольство Великобритании уже объявляло о таких ограничениях в начале мая.

Сначала в посольстве заявляли, что для выезда требуется отдельное разрешение от МИД. После медийной огласки британская дипмиссия обновила свое сообщение. В обновленной версии фразы о необходимости разрешения нет, но речь идет о том, что статус граждан как имеющих вид на жительство в Великобритании должен быть подтвержден.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство не вводило никаких ограничений на выезд из Украины, назвав такие заявления "фейком и ложью".

Напомним, после скандала з блокированием чартеров с украинскими сезонными работниками, в мае состоялась серия таких спецрейсов за границу, один из последних - в Варшаву.

Правительство Дениса Шмыгаля ранее пыталось получить право на введение полного запрета на выезд, однако его инициатива встретила критику экспертного сообщества как неконституционная и с сомнительной пользой (Подробнее - в статье "Запрещаю, потому что могу!": Что не так с законопроектом об ограничении права выезда за границу).