Молдова открывает пункты пропуска с Украиной, Венгрия - отложила открытие

Пограничная полиция Молдовы проинформировала Украину, что с 1 июня планирует возобновить работу трех автомобильных пунктов пропуска.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте Государственной пограничной службы Украины.

С понедельника возобновят работу пункты пропуска "Кривая" (с украинской стороны - "Мамалыга"), "Мирное" (с украинской стороны - "Табаки") и "Бричень" (с украинской стороны - "Росошаны").

В то же время Венгрия, которая ранее рассматривала вопрос возобновления до утра 30 мая работы четырех пунктов пропуска на границе с Украиной (с украинской стороны "Лужники", "Вилок", "Дзвинково" и "Косино"), заявила, что этот вопрос откладывается.

О новой дате возобновления работы пунктов пропуска венгерские пограничники сообщат позже.

Напомним, с 1 июня начнут работать три пункта пропуска на границе Украины со Словакией.