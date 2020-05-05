Конте: Италия не изменила свою внешнюю политику, несмотря на помощь РФ

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил во вторник, что внешняя политика его страны не изменилась после того, как страна получила помощь в связи с чрезвычайной ситуацией с коронавирусом как из Китая, так и от России.

Об этом он заявил в ответ на интервью министра обороны США Марка Эспера, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Stampa.

"Италия в момент крайней необходимости обратилась за помощью и получила ее от многих стран. Среди них были также Китай и Россия. Мы управляли этой помощью в полной прозрачности как по отношению к нашему общественному мнению, так и по отношению к нашим союзникам", - сказал Конте.

Он напомнил, что США также предоставили 100 млн долларов помощи Италии.

"Что касается геополитики тех, кто получил помощь, то я могу подтвердить, что наша внешняя политика сегодня идентична вчерашней", - заявил Конте.

"Гуманитарная поддержка - это одно дело, альянсы - совсем другое. И это не обсуждается. Мы были и остаемся на европейский и евроатлантической орбите", - добавил он.

В понедельник Эспер в интервью сказал, что Россия и Китай воспользовались вспышкой коронавируса, чтобы продвинуть свои интересы в Европе и "создать раскол в НАТО и Европе".