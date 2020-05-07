В Еврокомиссии рассказали, когда ЕС вернется к открытым границам

Европейский Союз должен вернуться "в будущее" открытых границ, когда пандемия коронавируса будет под контролем.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, об этом в четверг рассказала еврокомиссар по внутренним делам Йлва Йоханссон во время онлайн-общения с евродепутатами.

Европейская комиссия хочет, чтобы страны ЕС возобновили беспрепятственное передвижение в шенгенской зоне, которое было остановлено в связи с попытками стран остановить распространение коронавируса.

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"Теперь нам нужно вернуться в будущее, вернуться к нормальности. И мы должны сделать это, как только ситуация со здоровьем это позволит", - сказала Йоханссон.

"Государства-члены вводили различные меры несогласованным образом. Ослабление этих национальных ограничений займет некоторое время, но мы можем это сделать", - добавила еврокомиссар.

Европейская комиссия хочет, чтобы государства-члены начали постепенно отменять национальный контроль на государственной границе. На следующей неделе комиссия выпустит руководящие принципы, которые будут балансировать между предотвращением новой волны инфекций и оживлением экономики.

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"В долгосрочной перспективе мы должны добиться большего успеха, чем просто вернуться к статусу-кво. Нужно обновить и усилить Шенген. Прежде всего, я хочу, чтобы Болгария, Румыния и Хорватия присоединились", - сказала Йоханссон.

Текущие ограничения на поездки также серьезно влияют на туристический сектор Европы, один из наиболее пострадавших от пандемии. Они также наносят серьезный ущерб торговли и транспорту на континенте, который переживает тяжелый экономический спад.