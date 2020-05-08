Российские хакеры взломали электронную почту Ангелы Меркель - Spiegel

Российская военная разведка получила доступ к тысячам электронных писем канцлера Германии Ангелы Меркель в результате хакерской атаки в 2015 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации немецкого издания Der Spiegel.

Как пишет издание, 8 мая 2015 года хакер под ником Scaramouche получил доступ к официальным компьютерам в парламентском офисе Меркель. В этот день в Бундестаге проходило празднование 70-й годовщины окончания Второй мировой войны - среди гостей были и дипломаты из России.

Читайте также Германия выдала ордер на арест российского хакера, взломавшего сеть Бундестага

В результате действий хакера IT-система была парализована несколько дней. По оценкам следователей, ему удалось скачать около 16 гигабайт данных, среди которых были тысячи писем из офиса Меркель.

Эксперты Федерального управления уголовной полиции (BKA), Федерального управления по вопросам информационной безопасности (BSI) и частные компании взялись расследовать нападение. В рамках расследования было изъято более 300 серверов. Следователи обратились с просьбой об оказании юридической помощи в 21 страну мира.

По данным властей, злоумышленник получил доступ к двум учетным записям электронной почты канцлера, содержащим полный трафик писем с 2012 по 2015 год. Однако даже через пять лет после атаки не известно, какую именно информацию вытащил из переписки хакер.

Следствие считает, что за хакерской атакой стоит российская военная разведка.

Напомним, Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест россиянина, которого подозревают во взломе компьютерных систем немецкого парламента в 2015 году по заказу Главного разведывательного управления РФ.