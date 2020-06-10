Wizz Air планирует выполнять рейсы в Чехию из Киева и Львова

Венгерская авиакомпания Wizz Air планирует летать из Киева и Львова в чешский город Пардубице.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет чешское издание Zdopravy.

В начале июня Wizz Air подал заявку в Министерство транспорта Чехии на выполнение ежедневных рейсов из Львова в Пардубице. В марте компания уже получила разрешение на выполнение рейсов в Пардубице из Киева, но пока не начинала полеты.

"Авиаперевозчик имеет возможность начать деятельность по определенному маршруту в течение шести месяцев после принятия решения о предоставлении прав на деятельность, и вступления его в законную силу, то есть до сентября этого года", - заявил пресс-секретарь Министерства транспорта Франтишек Джемелка.

Также отмечается, что руководство аэропорта Пардубице заявил на заседании городского совета, что ведет переговоры с Wizz Air. Для аэропорта, который не имел достаточного трафика даже при пиковом буме, приход известного перевозчика может быть хорошим экономическим стимулом.

Сейчас Wizz Air летает только из Праги. Город Пардубице расположен на востоке Чехии, в 96 км от чешской столицы.

До коронавирусного кризиса рейсы из Киева в Пардубице выполняла украинская авиакомпания SkyUp Airlines.

Напомним, в конце мая авиакомпания WizzAir объявила об открытии нового рейса из Киева в Зальцбург.

Читайте также: Между безвизом и коронавирусом: как будут останавливать туристов после открытия авиарейсов в ЕС