Иран уведомил Международную организацию гражданской авиации (ICAO) при ООН, что передаст в Париж "черные ящики" со сбитого самолета "Международных авиалиний Украины", как только страны, участвующие в расследовании, согласятся на это.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом.

В расследовании участвуют Украина, Канада и США. Канада ранее давила на Иран, требуя отправить "черные ящики" во Францию ​​на экспертизу.

Как известно, Иран до сих пор удерживает "черные ящики" сбитого самолета. По мнению иранских следователей, в "черных ящиках" самолета не содержится важная информация.

В марте Иран сообщил авиационному агентству США, что отправит черные ящики в Украину. Но в среду представитель Ирана заявил на виртуальном заседании руководящего совета агентства, что Тегеран теперь отправит сильно поврежденные ящики во французское агентство по расследованию авиационных аварий BEA.

"Иран заявил, что вскоре отправит их в Париж при условии согласия государств, участвующих в расследовании", - сказал один из собеседников.

"Европейской правде" из собственных источников стало известно, что Украина хочет получить доступ к "черным ящикам" прежде, чем они будут переданы для экспертизы во Францию.

Иранские чиновники отказались от комментариев. Представитель министра транспорта Канады Марк Гарно отказался комментировать эту информацию, однако напомнил об обязательствах, которые Иран взял на себя в марте.

"Они продемонстрировали открытость для передачи черных ящиков, но мы хотим увидеть конкретные действия с их стороны, чтобы проанализировать их", - заявил он.

Согласно американским правилам, Иран сохраняет общий контроль над расследованием, в то время как США и Украина аккредитованы как страны, где самолет строился и эксплуатировался. Канада также участвует, ведь в аварии погибли много ее граждан.

Напомним, 9 июня Иран заявил, что в деле о сбитии самолета "Международных авиалиний Украины" задержаны шестеро подозреваемых.

Глава МИД Дмитрий Кулеба в апреле заявил, что Украина ведет переговоры с Ираном о получении бортовых самописцев.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане семи государств.