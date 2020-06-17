В Румынии планируют отменить штрафы, выписанные за время чрезвычайного положения

Сенат Румынии 16 июня одобрил законодательную инициативу, по которой аннулируются все штрафы, выписанные за режим чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Europa Libera Romania.

Проект документа передали на одобрение Палате депутатов, нижней палате парламента Румынии.

Читайте также Румыния предоставит Украине средства для борьбы с COVID-19 на сумму млн

Авторы проекта предложили аннулировать все штрафы и протоколы, составленные во время режима чрезвычайного положения в стране, на том основании, что суды могут быть переполнены из-за количества людей, которые будут оспаривать штрафы.

Ранее Конституционный суд Румынии признал неконституционным наложение штрафов за нарушение карантина. Их с начала карантина полиция выписала более 300 000. Это означает, что те, кто получил штрафы, могут обжаловать их через суд. Штрафы не аннулируются автоматически.

"Сумма штрафов в Румынии, вероятно, самая высокая в мире. Пенсионер, имеющий пенсию 1000 леев (более 200 евро) в месяц, должен заплатить штраф в размере 5000 леев (более 1000 евро) только потому, что он не смог уложиться в те 2 часа, в течение которых он имел право выходить из дома", - заявил Келин Попеску-Тэричану, лидер Альянса либералов и демократов.

Тем гражданам, которые уже полностью или частично заплатили штрафы, вернут деньги. Министерство финансов разработает процедуру возврата средств.

Штрафы, назначенные за нарушение самоизоляции, а также штрафы за нарушение общественного порядка и спокойствие, не отменяются.