МИД Греции вызвал посла Турции из-за планов разведки нефти и газа

Министерство иностранных дел Греции вызвало посла Турции в связи с намерениями турецкой стороны проводить разведку нефти и газа в районах греческого континентального шельфа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Ранее в турецкой правительственной газете вышла публикация плана процедуры лицензирования геологоразведочных работ для государственной компании Turkish Petroleum в районах, которые, по словам Греции, будут нарушать ее суверенные права. Речь идет об участке греческого морского шельфа в районе между островами Родос и Крит.

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Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что публикация является еще одним шагом в усилиях Анкары с целью "узурпации суверенных прав Греции".

"Греция была и остается готовой разобраться с этой провокацией, если Турция решит ее осуществить", - заявил министр.

Дендиас сказал, что взгляды Афин по этому вопросу хорошо известны и "неоднократно передавались" Турции.

Союзники по НАТО Греция и Турция имеют давние споры по поводу воздушного пространства и морских границ в Эгейском море, а также о правах на минеральные ресурсы в восточном Средиземноморье.

В прошлом году отношения между Грецией и Турцией обострились из-за подписанного между Турцией и Ливией меморандума о взаимопонимании по разграничению морских зон.