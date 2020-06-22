Парламент Грузии в первом чтении одобрил изменения в Конституцию о выборах

Парламент Грузии в первом чтении одобрил проект изменений в Конституцию относительно избирательной системы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

За проект проголосовали 136 из 142 зарегистрированных депутатов, пятеро - против. Партия "Единое национальное движение" бойкотировала заседание.

Согласно проекту, уже на выборах 2020 года 120 депутатов будут избирать по пропорциональной системе и 30 - по мажоритарной.

Предусматривается также снижение проходного барьера с 5% до 1%. Для блоков политсил барьер будет равен количеству партий-членов блока.

Партия сможет самостоятельно формировать правительство, если получит 40% голосов избирателей и более.

Выборы по этой модели являются частью договоренностей от 8 марта между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией при посредничестве посольства США и представительства ЕС.

Частью соглашения является также прекращение политических преследований и освобождение политзаключенных. В частности, оппозиция требует выпустить акционера нелояльного к власти телеканала "Мтавары архи" Георгия Руруа, которого задержали в ноябре 2019 года якобы за незаконное ношение и хранение оружия. Именно поэтому "Единое национальное движение" бойкотирует обсуждение поправок. Еще одна оппозиционная сила, "Европейская Грузия", решила поддержать проект в первом чтении, дав время правительства освободить Руруа в следующих заседаний.

Одобрение проекта приветствовали в посольстве США.

"Посольство США приветствует членов парламента с принятием в первом чтении конституционных изменений в избирательную систему Грузии. Это важный первый шаг к расширению парламентского плюрализма. Мы надеемся, что эти законодательные изменения получат широкую поддержку. Призываем все стороны полностью выполнить соглашение от 8 марта", - говорится в заявлении.

აშშ-ის საელჩო ულოცავს პარლამენტის წევრებს საქართველოს საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო ცვლილების პირველი... Опубліковано US Embassy Tbilisi, Georgia Неділя, 21 червня 2020 р.

Парламентские выборы в Грузии намечены на 31 октября и должны проходить уже по новой системе. В правящей партии не исключают, что они могут быть перенесені в случае "второй волны" эпидемии коронавируса.

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