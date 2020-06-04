Испания откроет границы с Португалией и Францией с 22 июня

Министр туризма Испании Рейес Марото заявил в четверг, что все ограничения на пересечение границы с Францией и Португалией будут отменены с 22 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Власти закрыли границы для всех, кроме испанцев, трансграничных рабочих и водителей грузовиков с середины марта, когда страна оказалась в карантине из-за коронавируса.

Марото сказал, что Испания, вероятно, отменит карантин для прибывающих через сухопутную границу из Франции и Португалии, но добавил, что это еще не утверждено.

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Испания сначала заявляла, что начнет отменять ограничения на границе лишь с 1 июля, а затем было заявлено, что некоторые из них могут быть отменены раньше.

Марото рассказал, что во второй половине июня планируется эксперимент с туризмом в некоторых регионах, а туроператор TUI должен привлечь 6000 немецких туристов для посещения Балеарского архипелага вокруг острова Майорка.

Франция уже заявила, что выступает за то, чтобы Европа открыла свои внутренние границы с 15 июня.

Напомним, в Испании уточнили обнародованные ранее данные по количеству умерших от коронавируса за последние семь дней и эта цифра выросла почти вдвое.

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