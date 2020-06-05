Чехия высылает двух дипломатов РФ после скандала с угрозами отравления

Правительство Чехии решило, что два дипломата посольства РФ в Праге, причастные к скандалу с угрозой отравления чешских политиков, будут высланы из страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ряд чешских СМИ, среди которых Novinky.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил, что двое дипломатов посольства России, фигурировавших в скандале с угрозами отравления чешских политиков, будут высланы из страны.

"Данные Службы секретной информации (BIS) четко указывают, что вся история возникла в результате внутренней борьбы в посольстве России в Праге, и один из дипломатов прислал BIS информацию о якобы запланированной атаке на чешских политиков", - заявил Андрей Бабиш.

Министр иностранных дел Томаш Петршичек отметил, что его ведомство пыталось решить эту ситуацию "негласно и дипломатично", но это оказалось невозможным.

"Подход Российской Федерации не оставляет нам иного выбора, кроме как выслать этих дипломатов", - заявил он.

Напомним, после демонтажа памятника маршала Конева в Праге появилась информация о том, что на причастных к этому политиков готовится покушение: русский агент якобы приехал в Прагу с чемоданом, в котором был мощный токсин рицин.

Россия назвала эту информацию ложным и необоснованным обвинениям.

Поэтому мэру Праги и его двум коллегам предоставили охрану, а затем российское посольство обратилось к Чехии с просьбой предоставить охрану дипломату, чье имя фигурирует в скандале.

Месяц назад вице-премьер Чехии Карел Гавличек говорил, что считает нецелесообразным выдворять российских дипломатов в ответ на появление информации о приезде в Прагу российского агента с ядом.