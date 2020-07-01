Швейцария и Украина совместно разрабатывают мобильные аппараты ИВЛ

Министерства иностранных дел Украины и Швейцарии подписали меморандум о начале сотрудничества в сфере научной дипломатии, в частности, реализации проекта массового производства мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом "Европейской правде" сообщили в посольстве Украины в Швейцарской Конфедерации.

Федеральная высшая техническая школа Цюриха (ETH Zürich) совместно с украинскими инженерами разработали мобильный аппарат искусственной вентиляции легких ("Low Cost Lung Ventilator") невысокой себестоимости, состоящий из легко доступных компонентов.

June 30, 2020 🇨🇭🇺🇦 MoU on Science Diplomacy - joint Low Cost Lung Ventilator Project - CHF 1,5 Mio - 3 months of nonstop preparations. A big thank you to all involved! Опубліковано Artem Rybchenko Середа, 1 липня 2020 р.

В рамках меморандума достигнута договоренность о выделении швейцарской стороной 1,5 млн франков для реализации первой фазы данного проекта на производственной базе высокотехнологичного украинского государственного предприятия. В рамках церемонии был представлен прототип совместной разработки аппарата ИВЛ.

От украинской стороны документ подписал посол Украины Артем Рыбченко, от швейцарской стороны - федеральный советник Игнасио Кассис.

Во время встречи они обсудили ряд текущих вопросов двусторонних отношений и событий на мировой арене.