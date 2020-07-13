Греция продвигает в ЕС санкции против Турции

В понедельник, 13 июля министр иностранных дел Греции попросит ЕС составить список потенциальных санкций против Турции в случае нарушения Анкарой территориальной целостности Греции.

Об этом говорится в публикации Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Министры иностранных дел ЕС соберутся в понедельник в Брюсселе на встречу, посвященную главным образом Турции.

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Будут подняты все наиболее проблемные вопросы в отношениях между ЕС и Турцией - от незаконной разведки нефти и газа в Средиземном море до участия Турции в конфликтах в Ливии и Сирии.

"Мы, Греция и Кипр, призываем ЕС иметь список сильных санкций в случае, если Турция нарушит суверенные права Греции и Кипра", - заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.

Однако источники в дипломатических кругах ЕС на прошлой неделе заявили, что диалог должен стать приоритетным направлением на фоне все более вызывающего поведения Турции. Еврокомиссия дала понять, что введение санкций не находится на столе переговоров.

"Любой министр, который хочет, может поднять вопрос о санкциях. Но главная цель верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля заключается в том, чтобы получить от государств-членов четкий и единодушный мандат на начало диалога с Анкарой", - заявили источники.

Министры также обсудят преобразование Айя-Софии, знакового бывшего византийского собора, в мечеть.

В субботу Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с решением Турции изменить статус собора Святой Софии.

Подробнее об этом решении в статье: Второе убийство Византии: что означает решение Эрдогана сделать Святую Софию мечетью