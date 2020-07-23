В Польше ищут около 240 участников "коронавирусной" вечеринки на пароходе

В Польше органы здравоохранения просят прийти сдать тесты около 240 участников вечеринки на пароходе в Гданьске, после того как среди них оказались больные коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Вечеринка проходила 12 июля в заливе возле Гданьска. 20 июля несколько участников выяснили, что больны коронавирусом.

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По словам спикера санэпидслужбы Гданьска, на борту было около 236 пассажиров из разных городов - минимум 212 клиентов, а также диджеи, звукотехники и другой обслуживающий персонал.

Организаторы вечеринки не смогли предоставить исчерпывающий список людей и их контакты - билеты были не именные, поэтому нередко один человек покупал сразу несколько, для себя и друзей, или для перепродажи.

Часть из этого списка теперь не отвечают на звонки санэпидслужбы или утверждают, что продали билет другому человеку и не имеют его номера.

Всего пытались связаться с 97 участниками вечеринки, 18 уже на самоизоляции и ожидают результатов теста.

По словам пресс-секретаря санэпидслужбы, пока положительный результат подтвердили у трех человек - одного из Гданьска и двух из Познани, после чего и начались поиски остальных. Также ожидают подтверждения подозрения относительно еще четырех человек из Варшавы.

Организатору вечеринки грозит административная ответственность за то, что он собрал на борту парохода запрещенное количество людей. Сейчас в Польше разрешены мероприятия с участием не более 150 человек.

Как сообщалось ранее, сегодня в Польше обнаружили 418 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, что является самым большим суточным приростом с 17 июня.