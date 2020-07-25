Авианосец США и 12 военных кораблей прибывают в Средиземное море

Американский авианосец "Dwight D. Eisenhower" и еще 12 американских военных кораблей заходят в Средиземное море для проведения совместных учений с ВВС Греции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на греческое издание Prothotema.

Американский авианосец сегодня пройдет Суэцкий канал и, как ожидается, в ближайшие несколько часов прибудет в район к югу от греческого острова Крит, где будут проводиться учения с ВВС Греции.

Корабль будет находиться на границе греческой исключительной экономической зоны.

В учениях примут участие восемь самолетов F-16 с греческой авиабазы на острове Крит, а также четыре самолета F-18 с американского авианосца.

Греческие СМИ отмечают особую важность визита американских кораблей в момент усиления споров Греции с Турцией, которая начала новую разведку нефти и газа в Восточном Средиземноморье, а также превратила в мечеть собор Святой Софии, что вызвало критику мировой общественности.

Напомним, Турция имеет с Грецией давние споры по поводу воздушного пространства и морских границ в Эгейском море, а также о правах на минеральные ресурсы в восточном Средиземноморье.

В прошлом году отношения между Грецией и Турцией обострились из-за подписанного между Турцией и Ливией меморандуме о взаимопонимании по разграничению морских зон.