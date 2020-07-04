Правительство Италии обещает налоговую поддержку туризму и автоиндустрии
Италия рассматривает введение фискальных мер, чтобы стимулировать инвестиции в автомобильную и туристическую отрасли, два из секторов, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
Выступая на конференции, организованной профсоюзом UIL, Конте заявил, что правительству нужно "переосмыслить" налоговые льготы в пользу зеленых, цифровых инвестиций будущего. Он добавил, что "мы должны поддерживать отрасли, которые пострадали больше всего, такие как автомобилестроение и туризм".
По его словам, правительство начнет работу над всеобъемлющей налоговой реформой со следующей недели.
Согласно данным, предоставленным Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA), на автомобильную промышленность приходится 6,2% валового внутреннего продукта Италии.
По данным ООН, Италия является пятой самой посещаемой страной в мире, а туризм составляет около 13% ВВП.
Почти 35 000 человек умерли от COVID-19 в Италии, что сделало ее одной из наиболее пострадавших от пандемии стран в Европе.