Правительство Италии обещает налоговую поддержку туризму и автоиндустрии

Италия рассматривает введение фискальных мер, чтобы стимулировать инвестиции в автомобильную и туристическую отрасли, два из секторов, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Выступая на конференции, организованной профсоюзом UIL, Конте заявил, что правительству нужно "переосмыслить" налоговые льготы в пользу зеленых, цифровых инвестиций будущего. Он добавил, что "мы должны поддерживать отрасли, которые пострадали больше всего, такие как автомобилестроение и туризм".

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По его словам, правительство начнет работу над всеобъемлющей налоговой реформой со следующей недели.

Согласно данным, предоставленным Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA), на автомобильную промышленность приходится 6,2% валового внутреннего продукта Италии.

По данным ООН, Италия является пятой самой посещаемой страной в мире, а туризм составляет около 13% ВВП.

Почти 35 000 человек умерли от COVID-19 в Италии, что сделало ее одной из наиболее пострадавших от пандемии стран в Европе.