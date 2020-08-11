Вторая ночь протестов в Беларуси: новые задержания, баррикады и один погибший

В ночь на 11 августа по всей Беларуси продолжились массовые протесты недовольных результатами президентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

Протесты и насильственные разгоны демонстрантов происходили в ряде городов Беларуси, в том числе в Бобруйске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Березе, Мозыре.

Больше всего сообщали о протестах и задержаниях в Минске. Два основных центра протеста образовались возле площади Бангалор, под универсамом "Рига", и между станциями метро "Спортивная" и "Пушкинская". О задержании сообщали также в центре города и других районах.

Против демонстрантов применяли дубинки, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. Взрывы были слышны в разных частях города по крайней мере до 2 ночи.

фото Радыё Свабода

Министерство внутренних дел Беларуси признало смерть одного протестующего - около 23.00 10 августа на улице Притицького в Минске человек погиб от взрыва. МВД утверждает, что это взорвалось самодельное устройство, которое тот хотел бросить в силовиков. Однако присутствующие журналисты отмечают, что на то время силовики стреляли в сторону демонстрантов шумовыми гранатами.

Отмечается, что от действий силовиков пострадала местная журналистка, которой выстрелом пробило ногу.

фото Белсат

Ранее правозащитный центр "Весна" сообщал о другом возможном погибшем - мужчине, которого переехал автозак. Однако МВД эти данные отрицало.

Напомним, в ночь на понедельник в ряде городов Беларуси прошли массовые протесты граждан, недовольных результатами президентских выборов, правоохранители применили силу. В результате тысячи людей были задержаны, десятки ранены.

По результатам ЦИК Беларуси, у Александра Лукашенко 80,08% голосов, у Светланы Тихановской - 10,09%.

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