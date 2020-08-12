Глава МИД Литвы: Тихановской предложили покинуть страну или "другие, не очень удобные варианты"

Власти Беларуси поставила оппозиционную кандидатку в президенты Светлану Тихановскую перед выбором: либо покинуть страну, либо "другие, не очень удобные варианты".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью "Эхо Москвы".

"Семь часов неизвестно где она была после посещения этого избиркома. И потом, я так понимаю, ей предложили, как мы уже говорили, не очень большой выбор: либо покинуть страну, либо другие какие-то, не очень удобные варианты, скажем. И она решила приехать, так как у нее есть виза. И власти содействовали этому. Может, это тоже была часть плана, что если ее не будет в стране - меньше, скажем, будет причин для волнений", - сказал Линкявичюс.

Глава МИД Литвы в очередной раз повторил, чего литовские власти ожидают от белорусских: "прекратить насилие, отпустить всех задержанных и начать диалог с людьми, как минимум".

Линкявичюс считает, что возможные санкции Евросоюза в отношении Беларуси должны быть персональными и не должны навредить обычным гражданам.

"Уже надо что-то конкретное делать. Что конкретное? Ну, значит, санкции надо обсуждать. Я думаю, такие санкции, которые не помешали бы людям, а не тем лицам, которые нарушали, скажем, права и использовали эту силу, кстати, без каких-либо причин, на мой взгляд, поскольку эти люди были мирные. Они не разбивали окна, они не сжигали машины, они просто хотели, чтобы их услышали", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что Комитет по иностранным делам Сейма Литвы принял заявление, в котором назвал выборы в Беларуси фальсифицированными и предложил не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом.

Как известно, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выехала в Литву 11 августа, ей выделили жилье и охрану.

В команде оппозиционерки сначала сказали, что кандидатку в президенты вывезли из страны белорусские власти. Впоследствии появилось видеообращение Тихановской, в котором она говорит, что это ее собственное решение. Впрочем, очевидно, что видео было записано под давлением белорусских силовиков.

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