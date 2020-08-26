Во Франции допускают вторую волну коронавируса в ноябре

Консультант французского правительства по вопросам пандемии считает, что вторая волна коронавируса может поразить страну в ноябре.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, такой прогноз профессор Жан-Франсуа Дельфресси, председатель консультативного совета ученых, сделал в среду в эфире телеканала France 2.

"Есть опасения по поводу второй волны в ноябре", - сказал Дельфресси. Научный советник считает, что с эпидемией придется жить еще "много-много" месяцев.

Франция занимает седьмое место в мире по количеству погибших от COVID-19, и правительство страны внимательно следит за цифрами, чтобы понять, нужны ли новые ограничения или изоляция.

Между тем поздно вечером во вторник власти Марселя заявили о сокращении работы баров и ресторанов и продолжили "масочный режим" с 26 августа по 30 сентября.

Кроме того, носить маску теперь будет обязательно на открытом воздухе в общественных местах во всех районах города, тогда как ранее требование действовало только в некоторых районах Марселя.

Во вторник Министерство здравоохранения Франции сообщило о 3304 новых случая заражения коронавирусом, что значительно ниже дневных максимумов, зафиксированных на прошлой неделе. Значительная часть инфицированных - молодежь.