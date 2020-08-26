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Генсек НАТО верит выводам немецких медиков об отравлении Навального

Среда, 26 августа 2020, 16:39

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал провести расследование обстоятельств отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального, заявив, что выводы немецких медиков о токсичном веществе в его организме заслуживают доверия.

Об этом Столтенберг сказал в среду журналистам в Берлине перед встречей министров обороны ЕС, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"У нас нет причин сомневаться в выводах врачей в больнице (Шарите, где находится Навальный. - ЕП). Сейчас нам нужно прозрачное расследование, чтобы выяснить, что произошло, и убедиться, что виновные понесли ответственность", - сказал Столтенберг во время общения с прессой.

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Он добавил, что желает скорейшего выздоровления политику и приветствует усилия Германии, которая ему помогает.

Напомним, в понедельник 24 августа берлинская клиника Charite заявила, что результаты обследования российского оппозиционера Алексея Навального указывают на его отравление.

Реагируя на это заявление, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о необходимости прозрачного расследования отравления Навального.

США предупредили Россию о возможных санкциях, если подтвердится версия о причастности российских властей к отравлению оппозиционера.

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