Украина готовится оказать помощь в ответ на запрос Ливана - Кулеба
Украина готовится предоставить помощь в ответ на запрос Ливана для преодоления последствий взрыва в порту Бейрута.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на брифинге рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Мы получили запрос от Ливана о том, что им нужно. Сейчас МИД координирует этот вопрос внутри украинской власти с целью оказания помощи нашим партнерам... Украина поможет, чем сможет", - сообщил Дмитрий Кулеба.
Напомним, ЕС и ряд отдельных стран объявили, что окажут помощь Ливану для преодоления последствий взрыва в Бейруте.
Как известно, во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.
В результате взрыва по последним данным погибли более 100 человек и около 4 тысяч получили ранения.
Позже стало известно, что взорвались 2750 тонн нитрата аммония, которые хранились в порту 6 лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкин.
По последним данным, взрыв оставил 300 000 человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в более $ 3 млрд.