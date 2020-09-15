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Почту Италии оштрафовали на 5 млн евро за неподобающее доставку писем

Вторник, 15 сентября 2020, 15:32

Почту Италии оштрафовали на 5 млн евро - максимальную возможную сумму - за нарушение условий доставки заказных писем.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Corriere della Sera.

Письма, отправленные как заказные, курьер должен передавать адресатам в руки. На практике нередко почта оставляла только сообщение о письме, приглашая прийти за ним в отделение.

Регуляторный орган установил, что это нарушает права потребителей, так как адресаты вынуждены тратить дополнительное время и усилия, чтобы забрать письма, которые им должны были принести домой.

В решении отмечают, что, учитывая существенность нарушения, частоту такой практики и объем неудобств, созданных для потребителей, штраф наложили в максимально возможном размере.

Перед этим длительное время поступали жалобы людей на то, что им вместо письма оставляют сообщения о его доставке - хотя они точно были дома и должны были услышать звонок курьера.

Несмотря на то, что сумма штрафа - максимальная, это не очень существенная цифра для компании. В 2019 году ее обороты составляли около 3,4 млд евро.

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Италия
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