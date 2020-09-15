Польша заявила о непризнании российских "выборов" в оккупированном Крыму

Польша объявила о непризнании российских местных выборов, проведенных в оккупированном Крыму и Севастополе 13 сентября.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление обнародовало министерство иностранных дел Польши.

"Выборы губернатора Севастополя были незаконными, как и голосование за представителей так называемых государственного совета" Республики Крым ", так называемого местного совета Симферополя ... Эта позиция вытекает из непосредственных обязательств Польши как члена ООН", - говорится в заявлении.

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МИД Польши напоминает, что согласно резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года аннексия Крыма Российской Федерацией признана нарушением международного права.

Также вспоминают о систематических нарушениях оккупационными властями прав человека, особенно в отношении крымских татар.

"Мы призываем к международной солидарности для противодействия этим действиям Российской Федерации на аннексированном полуострове... Польша продолжит поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавляют в заявлении.

Отмечается также, что МИД Польши поддерживает заявление Европейской службы внешних дел, в котором также говорится о непризнании выборов в оккупированном Крыму.