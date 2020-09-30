Попугаев в британском зоопарке пришлось изолировать: обзывали посетителей

В Британии пятерых попугаев, обитателей парка дикой природы, пришлось изолировать от публики после того, как они начали грубо обзывать посетителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Африканские серые попугаи по имени Билли, Эрик, Тайсон, Джейд и Элси попали в Линкольнширский парк дикой природы в августе и вместе были помещены в карантин. Там они и усвоили обсценную лексику.

После того как их переместили в открытые вольеры, птицы начали обзывать посетителей. Поэтому администрации парка пришлось переселить попугаев в другие колонии, подальше от нежных ушей посетителей.

Сотрудница парка Джесс Ньютон сказала, что было очень интересно работать с птицами после их появления. По ее словам, была надежда, что попугаи откажутся от своей привычки, когда их выставят на публику.

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К сожалению, все пошло не совсем по плану, сказал исполнительный директор парка Стив Николс.

Попугаи "ругаются, чтобы вызвать реакцию или ответ", поэтому если люди выглядят шокированными или смеются, это побуждает их ругаться еще больше, сказал он.

"Если речь идет о пяти птицах, то одна будет ругаться, а другая - смеяться, и это будет продолжаться и дальше", - сказал он.

"Некоторым посетителям это кажется смешным, но учитывая детей, посещающих парк в выходные, мы решили переместить птиц подальше", - сказал Николс.

"Я надеюсь, они изучат в колониях другие слова. Но если они научат ругаться других попугаев, мы будем иметь дело с 250 птицами-грубиянами, и я не знаю, что с этим придется делать", - добавил он.