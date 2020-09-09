Лукашенко рассказал, как Путин просил его "по-отечески" поговорить с Зеленским
Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что президент РФ Владимир Путин обратился к нему с просьбой поддержать украинского президента Зеленского.
Об этом Лукашенко рассказал в интервью российским СМИ, пишет "Европейская правда".
Лукашенко пожаловался, что украинцы, в том числе президент Владимир Зеленский, "учат" его из-за ситуации в стране.
Очевидно, речь идет о заявлении украинского президента, что он объявил бы новые выборы в Беларуси с мониторингом международных наблюдателей.
"Даже Зеленский! Ладно, пусть уже те отмороженные бывшие... Но даже Зеленский, которого я всячески поддерживал, и это одобрял Путин", - заявил о своем разочаровании Лукашенко.
Он отметил, что президент РФ лично просил его поддержать "молодого, неопытного" Зеленского.
"Ты переговори с ним, он молодой. Ну, так, по-отечески. Я говорю: "Хорошо, я уже поговорил с ним". Я поехал на форум регионов туда (в Украину. - Ред.), поговорил. Я ему рассказал, что у Путина нет такой цели - Киев захватить, оттяпать всю восточную Украину. Путину хватает России ", - рассказал Лукашенко о своем общении с украинским президентом.
Он добавил, что обсудил с Зеленским "многие жизненные вопросы", и президент Украины "хорошо к нему относился". В то же время критические заявления Зеленского о ситуации в Беларуси Лукашенко объяснил влиянием американцев.
"Бах - заявление. Почему? Американцы написали. Так как Меркель, Макрону и другим написали из центра под Варшавой и сказали: "Вот это, это и это скажи", и они говорили", - заявил Лукашенко.
После заявления Зеленского о выборах официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что Беларуси в непростое время хотелось бы почувствовать "какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы" и намекнул, что Украине следует вместо этого заняться своими внутренними проблемами.
Добавим, что после выдачи России наемников "Вагнера" из Беларуси Зеленский выразил надежду, чтобы Беларусь не получила на своей территории "еще один Донбасс".