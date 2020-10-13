В Риге пассажиров без масок будут высаживать из общественного транспорта

Со вторника пассажиры общественного транспорта в столице Латвии, которые не пользуются защитными масками, должны учитывать, что их могут высадить из транспорта.

Об этом объявил мэр Риги Мартиньш Стакис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

На заседании комиссии по гражданской обороне в понедельник прозвучала информация, что люди осведомлены об обязательном требовании использовать маски в общественном транспорте.

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Большинство пассажиров используют маски. Но есть и те, кто не делает этого не по незнанию, а из-за своих политических убеждений.

Стакис подчеркнул, что эти люди не должны подвергать риску других жителей, которые используют маски. Поэтому со вторника следует иметь в виду, что при отказе надеть маску человека могут высадить из общественного транспорта.

"Время, когда только высказывалось предупреждение, прошло", - подчеркнул Стакис.

В первые дни после введения требования о ношении масок в общественном транспорте Риги за отсутствие масок пассажиров не высаживали, а делали предупреждения, ведь существовала вероятность того, что люди могли не знать о новом требовании.

Напомним, в Польше на прошлой неделе вернули обязательное ношение масок для лица в общественных местах. Исключение установлены только для тех, кому по состоянию здоровья нельзя носить маски.