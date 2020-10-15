МИД отреагировал на обвинения Минска в недружественных действиях Украины

Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях и всегда будет приветствовать людей, которые разделяют демократические ценности и хотят реализовать себя в Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Зеленко прокомментировала вызов посла Украины Игоря Кизима в белорусский МИД, где ему вручили ноту из-за указа президента Владимира Зеленского о привлечении в Украину белорусских IT-специалистов.

"Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях. Наше государство традиционно открыто и дружественно для граждан Беларуси. Еще до начала кризиса в Беларуси движение между нашими странами был максимально свободным, а межчеловеческие и бизнес-контакты все крепли", - заявила Зеленко.

Она отметила, что Украина - демократическое европейское государство, преданная европейским ценностям, среди которых защита прав и свобод человека имеет фундаментальное значение.

"Мы всегда будем приветствовать в Украине людей, которые разделяют эти ценности и хотят реализовать себя в нашем государстве", - подчеркнули в министерстве.

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Владимир Зеленский подписал указ для развития инвестиционного потенциала Украины и привлечения ИТ-специалистов и инноваторов из Беларуси 4 октября.

В МИД Беларуси заявили, что шаг Украины "граничит с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь".

Официальный Минск подчеркнул, что оставляет за собой право на применение соответствующих мер по защите национальных интересов в соответствии с международными нормами.