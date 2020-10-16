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Россия проводит дезинформационные атаки против британской вакцины - The Times

Пятница, 16 октября 2020, 09:20

Россия проводит кампанию по дезинформации против вакцины от коронавируса, которую разрабатывают Оксфордский университет и фармацевтическая компания AstraZeneca.

Об этом говорится в материале британской газеты The Times, сообщает "Европейская правда".

Картинки, мемы и видеоклипы, изображающие вакцину британского производства как опасную, были разработаны в России, пишет издание.

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Теперь посредники стремятся распространить изображения в социальных сетях по всему миру.

Ведущей темой распространяемых изображений является то, что вакцина, миллионы доз которой, как ожидается, будут произведены фармацевтическим гигантом AstraZeneca, может превратить людей в обезьян, потому что она разрабатывается на основе вируса шимпанзе.

На другом изображении - "Дядюшка Сэм", позади которого написано, что он хочет дать "обезьянью вакцину".

Кампания по дезинформации нацелена на страны, в которых Россия хочет продавать свою вакцину Sputnik V, а также на западные страны.

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