В правительстве Великобритании заявили, что переговоры с ЕС о Brexit "закончились"

В правительстве Великобритании заявили, что не видят смысла продолжать переговоры о новом торговом соглашении, так как ЕС не меняет своей переговорной позиции.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом сказал спикер правительства Бориса Джонсона.

Он отметил, что переговорщикам ЕС нет смысла встречаться с британскими коллегами на следующей неделе, если не обсуждать непосредственно текст будущего соглашения, и добавил, что фактически переговоры "закончились".

"Переговоры по торговле закончились. ЕС фактически завершил их, говоря, что они не хотят менять переговорную позицию", - цитирует его ВВС.

Ранее сегодня премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна теперь готова выйти из единого рынка и таможенного союза ЕС без заключения нового соглашения о свободной торговле, обвинив блок в отказе предложить достаточно хорошие условия. В прошлом месяце он определил 15 октября крайним сроком для достижения соглашения.

Он сказал, что всегда будет готов услышать предложения от ЕС, если лидеры блока вернутся с "коренным изменением подхода".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен после этого заявила, что ЕС продолжит работу для достижения соглашения, но "не любой ценой", и что команда переговорщиков готовится ехать в Лондон на следующей неделе.

Напомним, лидеры ЕС на саммите согласились продолжить переговоры с Британией с целью заключения торгового соглашения, однако поручили ускорить подготовку к сценарию отсутствии соглашения.

Ранее Еврокомиссия направила Британии предупреждение о нарушении соглашения о Brexit в связи с одобрением проекту "О внутреннем рынке", уничтожает предыдущие договоренности