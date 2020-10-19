В Чехии скандал из-за министра, назвавшей премьера "дебилом", не зная о камере

В Чехии министр труда и социальных вопросов Яна Малачова назвала премьера Андрея Бабиша "дебилом", не зная, что камеры в студии еще включены.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает IDNES.

Слова Малачовой прозвучали после интервью в телестудии Czech Television, когда она считала, что камеры уже выключили.

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"То, что сделал Бабиш - это сплошной хаос, а нам теперь вместе разгребать это. Извините, но это дебил", - сказала она после завершения разговора, считая, что это уже не попадет в эфир.

Канал решил сделать и этот фрагмент публичным.

Впоследствии Малачова объяснила, что прибегла к такому высказывания "на эмоциях".

"Когда на тебе много ответственности, без эмоций не обойтись - я не робот. Мы в разгаре "второй волны" эпидемии, и для меня сейчас приоритет - это беспрецедентный вызов", - ответила она журналистам в SMS.

В то же время она не сказала, что планирует публично извиниться перед Бабишем.

Ни Андрей Бабиш, ни лидер Чешской социал-демократической партии (ČSSD), представительницей которой является Малачова, еще не отреагировали на ситуацию.

В соцсетях случай спровоцировал бурную дискуссию. Люди одобряют или осуждают слова министра. Также спорят, не нарушил ли телеканал профессиональные стандарты, публикуя то, что должно было остаться off records.

Как отмечает издание Novinky, между Малачовой и Бабишем уже длительное время напряженные отношения. Весной премьер также критиковал ее в интервью.

По количеству больных на душу населения Чехия - среди первых в Европе. 16 октября в стране, население которой составляет около 10,7 млн человек, зарегистрировали более 11 000 заражений - новый рекорд с начала эпидемии.

В связи с постоянным ухудшением ситуации в Праге собираются открыть большой полевой госпиталь, также ведут переговоры с другими странами о лечении инфицированных COVID-19.