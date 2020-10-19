В Париже задержали четырех студентов по делу об убийстве учителя

Французские следователи поместили под стражу четырех учащихся колледжа в рамках расследования убийства учителя Самюэля Пати в Париже.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По данным издания, общее число задержанных составляет 15 человек.

В понедельник под стражу также был помещен человек, который "уже был осужден за террористические акты и который заявляет, что контактировал с нападавшим незадолго до событий".

Ранее были задержаны родственники нападавшего - родители, дед и младший брат, арестованные в Эвре.

Президент Франции Эммануэль Макрон 19 октября принял в Елисейском дворце семью Пати. Он выразил им соболезнования и заверил их в своей поддержке.

Национальная траурная церемония в память о Пати намечена на среду, она пройдет в Сорбонне.

Накануне прокурор Жан-Франсуа Рикар подтвердил сообщения СМИ о том, что нападающим был 18-летний чеченец, родившийся в Москве. Он на законных основаниях проживал во Франции в качестве беженца. Сам нападающий не был студентом колледжа.