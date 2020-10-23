Brexit: Британия и ЕС возобновили переговоры, главный "камень преткновения" - рыболовство

Переговорщики ЕС и Великобритании в пятницу, 23 октября, снова встретились для попытки договориться о спорных вопросах нового торгового соглашения, которое будет регулировать их отношения после окончательного Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Очень важно, что мы снова за столом. На нас - огромная ответственность, а сейчас важен каждый день", - отметил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье по прибытии в Лондон.

На прошлой неделе от правительства Великобритании звучали заявления о готовности к выходу вообще без соглашения, если ЕС не согласится идти на компромиссы, и что без этого дальнейшие переговоры уже не имеют смысла.

ЕС в ответ заявлял, что хочет продолжить переговоры и достичь согласия, но не любой ценой.

Накануне в совместном документе они договорились, что британец Дэвид Фрост и переговорщик ЕС Мишель Барнье проведут новый раунд переговоров в Лондоне, а соглашение должно быть заключено до конца месяца.

"Переговоры будут проходить по всем столами переговоров одновременно. Если обе стороны не договорятся об ином, переговоры будут проходить ежедневно, включая выходные", - говорится в документе.

Сторонам удалось достичь некоторого прогресса в вопросах конкуренции, в том числе госсубсидий для компаний.

Теперь чувствительным вопросом остается рыбалка: премьер Великобритании Борис Джонсон хочет, чтобы Великобритания полностью контролировала свои воды, тогда как ЕС также хочет сохранить к ним доступ - особенно Франция.

Несколько дней назад в кулуарных разговорах Барнье говорил, что беспокоится "только о рыбе".

"Сейчас нужно разобраться с рыбой. Обо всем остальном так или иначе возможно договориться", - передают его слова источника в дипломатических кругах.

Рыболовство составило лишь 0,03% ВВП Британии за 2019 год, а вместе с последующей обработкой - до 0,1% ВВП. Однако многие сторонники Brexit воспринимают полный контроль за водами Британии как символ восстановленного суверенитета.

Переходный период после Brexit завершается 31 декабря 2020 года.