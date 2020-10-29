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Нападение возле церкви в Ницце: трое погибших, несколько раненых, подозревают теракт

Четверг, 29 октября 2020, 11:07

В Ницце на юге Франции произошло нападение с ножом у церкви, в результате которого три человека погибли и еще несколько получили ранения; нападение считают терактом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Нападение произошло утром 29 октября у Собора Богоматери в Ницце. Почти сразу нападавшего задержали и госпитализировали - он получил пулевое ранение.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сразу заявил, что считает нападение терактом.

"Я на месте вместе с национальной и муниципальной полицией, которые задержали нападавшего. Я подтверждаю, что все обстоятельства указывают на то, что это нападение рядом с базиликой Богоматери Ниццы является терактом", - написал он.

Полиция оцепила квартал и проводит проверку, потому что одновременно сообщили о подозрительном пакете.

Обновлено: сначала сообщалось о двух погибших, сейчас сообщают уже о трех жертвах - двух женщинах и одном мужчине. По словам мэра Ниццы, двое из них - верующая и охранник - были убиты внутри собора.

Президент Эммануэль Макрон заявил, что выезжает в Ниццу.

Напомним, в середине октября в городке близ Парижа экстремист обезглавил учителя, который на уроках свободы слова показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Макрон после этого объявил решительные меры по борьбе с радикальными исламистами внутри страны и подчеркнул, что Франция не будет запрещать публиковать карикатуры на пророка.

Это вызвало волну критики в мусульманском мире и резкие заявления президента Турции. 28 октября журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Эрдогана, он подал на редакцию в суд.

Последний крупный теракт в Ницце произошел 14 июля 2016 года, когда экстремист использовал для нападения грузовик. Тогда погибли 86 человек.

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