Премьер Армении: Ереван готов к компромиссам, если на них пойдет Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана идти на компромиссы в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, но только при условии аналогичных шагов со стороны Баку.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью агентству AFP.

"Урегулирование конфликтов должно основываться на компромиссах. Нагорный Карабах и Армения готовы пойти на уступки настолько, насколько готов пойти на уступки Азербайджан", - процитировала Пашиняна его пресс-секретарь на Мане Геворкян на своей странице в Facebook.

Она отметила, что привела полную цитату, "во избежание спекуляций", так как ряд СМИ якобы вырвали эти слова из контекста, написав, что Армения готова пойти на уступки.

Пашинян также обвинил в эскалации конфликта Турцию и выразил уверенность, что Россия в случае необходимости и угрозы безопасности Армении защитит его страну.

Напомним, Европейский суд по правам человека призвал Турцию воздержаться от военных действий в конфликте в Нагорном Карабахе.

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