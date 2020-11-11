В Ереване под парламентом требуют отставки премьера за сдачу Карабаха

В столице Армении тысячи людей собрались на митинг с требованием отставки премьера Никола Пашиняна за подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает агентство "Новости Армении", пишет "Европейская правда".

Люди сначала собрались на площади Свободы, откуда двинулись к зданию правительства, и сейчас находятся под зданием парламента. Демонстранты скандируют "Никол, уходи".

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Как сообщает "Радио Азатутюн", митинг анонсировали 17 политических партий, обвинив Никола Пашиняна в "сдаче земель". Среди них - бывшая правящая Республиканская партия Армении, "Процветающая Армения" - вторая по количеству мест в парламенте, партия "Отчизна", армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" (АРФД) и другие.

Главное их требование - отставка Пашиняна за соглашение, которое он подписал с Азербайджаном и Россией, или внеочередной созыв парламента - Национального собрания.

Сначала акция была немногочисленной, а полиция предупреждала людей, что в условиях военного положения митинги запрещены. Впоследствии людей стало больше, как и правоохранителей.

Ранее в "Процветающей Армении" заявляли, что ее лидера доставили в Службу нацбезопасности. Депутат от партии Наира Зограбян заявила, что власти таким образом пытаются обвинить организаторов митинга в попытке государственного переворота и арестовать.

В Службу нацбезопасности прибыл лидер "Отечества" Артур Ванецян, сам бывший глава СНБ. Журналистам он сказал, что прибыл на допрос и других деталей не знает.

Напомним, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, а в регионе разворачивается "миротворческий контингент" Российской Федерации.

Первые протестующие вышли на улицы в ту же ночь.

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