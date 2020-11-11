Эрдоган заявил о договоренности с РФ о совместном центре контроля за перемирием в Карабахе

Турция заявляет о подписании с РФ меморандума о понимании, который предусматривает создание совместного российско-турецкого центра для контроля за соблюдением режима тишины в Нагорном Карабахе.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, меморандум подписали утром 11 ноября.

"Меморандум о понимании относительно общего турецко-российского центра, который мы создадим для контроля за прекращением огня, был подписан сегодня утром. Этот центр будет создан на территориях Азербайджана, освобожденных от оккупации. Этот центр будет принимать все меры для предупреждения нарушений режима тишины", - цитирует агентство Эрдогана.

Президент Турции добавил, что подобный механизм можно было бы создать и для Сирии.

Подтверждение этого заявления со стороны РФ пока не обнародовано.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев не обсуждали возможность введения в Карабах турецких миротворцев, но подтвердил, что обсуждался мониторинговый центр "на территории Азербайджана", сообщает российское агентство "Интерфакс".

"Речи о совместных миротворческих силах не шло. Эта тема никогда не обсуждалась. Совместная область взаимодействия будет на территории Азербайджана, это не будет Карабах, и речь идет о мониторинговом центре", - сказал Песков.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие миротворцы. В Армении это опровергли.

Напомним, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, а в регионе разворачивается "миротворческий контингент" Российской Федерации.

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