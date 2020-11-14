Франция готовится "жить с вирусом" до лета 2021

В правительстве Франции готовятся к тому, что Коронавирусная ограничения в стране могут длиться и до лета 2021 года.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс.

По его словам, стратегия борьбы с вирусом, которую правительство анонсировало до конца 2020 года, вероятно, будет продолжаться до лета 2021 года.

"Пока у нас нет вакцины - мы должны дать какие-то перспективы того, какими будут правила игры", отметил Жан Кастекс.

Что касается ближайшей перспективы - определенные послабления возможны, если тенденция к падению количества заражений продолжится.

"Что точно понятно - празднования и собрания нельзя будет разрешить еще долго. Так само же бары и рестораны, которые часто становятся очагами заражения, нельзя открывать ранее 1 декабря - в отличие от, например, магазинов игрушек", - отметил премьер.

Он напомнил об оптимистических новостях от разработчиков вакцины BioNTech i Pfizer, при том, что на финальных этапах исследования есть и другие кандидаты, и выразил надежду, что время появления эффективной вакцины от коронавируса приближается.

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"Вместе с тем, я боюсь того, что недостаточно французов согласятся вакцинироваться", - добавил Кастекс.

Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил французам, что последующие дни "являются решающими" в борьбе с эпидемией и призвал соблюдать все меры безопасности и ограничения.

Напомним, уже 15 дней во Франции действует жесткий общий карантин - людям разрешено выходить из дома только по уважительной причине, а рестораны, непродуктовые магазины и культурные заведения вынуждены были закрыться.

В последние дни ежедневный прирост больных существенно падает. После рекордных 60 тысяч заражений за сутки в начале ноября, сейчас показатели снизились до 20-30 тысяч. Если в некоторых регионах, как восточном Овернь-Рона-Альпы, ситуация остается тревожной, в столичном Иль-де-Франс количество больных начало снижаться.