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Штат Висконсин согласился на пересчет голосов по требованию Трампа

Четверг, 19 ноября 2020, 11:20

Избирательная комиссия штата Висконсин поздно вечером в среду согласилась издать приказ о пересчете голосов в округах Милуоки и Дейн по требованию штаба президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Штаб Трампа заплатил 3 миллиона долларов, необходимых для пересчета, и ожидалось, что приказ будет формальным ходом. В свою очередь это привело к почти шестичасовым спорам.

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Жаркие дискуссии между представителями двух партий среди членов комиссии еще до начала пересчета могут указывать на то, что процесс будет происходить бурно.

Округа должны завершить пересчет до 1 декабря. Демократ Джо Байден выиграл в Висконсине с 20 608 голосами, он также выигрывал в округах Дейн и Милуоки с перевесом более чем 2:1.

В Милуоки Байден выиграл с 317 270 голосами против 134 357, в то время как в округе Дейн разница составила 260 185 против 78 800 в пользу Байдена.

Трамп выиграл выборы в Висконсине в 2016 году с преимуществом менее чем 23 000 голосов, тогда у него не было претензий к законности подсчета.

Трамп по-прежнему отказывается признать поражение на выборах и продолжает делать необоснованные заявления о "массовых" фальсификациях.

Американские суды ранее отклонили ряд исков Трампа относительно голосования в Пенсильвании, Аризоне и Мичигане. В дополнение, кампания Трампа отказалась от большей части иска в Пенсильвании.

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