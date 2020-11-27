Франция не будет признавать Нагорный Карабах - МИД

Правительство Франция не будет признавать самопровозглашенную республику Нагорный Карабах, несмотря на резолюцию Сената.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении в Министерства иностранных дел Франции.

В МИД напомнили слова государственного секретаря Жана-Батиста Лемуана перед голосованием за резолюцию в верхней палате парламента относительно позиции правительства: "Франция не признает самопровозглашенную республику Нагорный Карабах".

"Наша обязанность как сопредседателя Минской группы ОБСЕ состоит в том, чтобы работать над урегулированием Нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, в частности, по вопросу о будущем статусе Нагорного Карабаха, и исход этих переговоров не может быть определен заранее и в одностороннем порядке", - заявили в МИД.

"Нашим приоритетом сегодня должно быть обеспечение безопасного возвращения лиц, перемещенных в результате конфликта, разразившегося в последние недели. В своем обращении к Сенату госсекретарь далее отметил, что ни одно государство еще не признало Нагорный Карабах", - добавили в министерстве.

Напомним, верхняя палата парламента Франции проголосовала 25 ноября за резолюцию о признании Нагорного Карабаха. Резолюция не имеет законодательной силы и носит рекомендательный характер.

В Азербайджане резолюцию назвали "не более чем клочком бумаги".