Трамп готовится начать второй срок досрочно, даже без победы – Politico

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время планирует действовать так, будто он начинает свой второй срок досрочно, даже без объявления его победителем выборов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Politico со ссылкой на три источника, проинформированных о стратегии действий.

По данным издания, Трамп и его помощники разработали план, согласно которому он в полной мере использует свое положение в Белом доме, чтобы выглядеть как можно более по-президентски.

Он может уволить нескольких членов кабинета министров и высокопоставленных помощников, в том числе директора ФБР Кристофера Рэя и министра обороны Марка Эспера. Ряд американских СМИ сегодня сообщили, что Эспер уже подготовил заявление об отставке.

Трамп может подписать множество распоряжений и даже восстановить свой график поездок. Тем временем команда Трампа планирует предъявить еще больше юридических исков и поставить под сомнение отсутствие доказательств целостности бюллетеней.

В ближайшие дни повестку дня Трампа после выборов может начаться по освобождению ключевых помощников, которые уже давно раздражали президента, особенно в сфере разведки и национальной безопасности. Эти увольнения могут произойти в течение следующей недели, даже если результаты выборов будут в пользу Байдена или останутся неясными.

"Первое, что нужно сделать: кто остался, кто был верен и кто компетентен? Это будет первым критерием. Кто был лоялен и кто компетентен", - сказал один республиканец, близкий к Белому дому.

Ожидается, что вместе с потенциальными увольнениями Трамп также проведет следующую неделю, подписав ряд исполнительных распоряжений по самым разным вопросам, от торговли до производства в Китае, чтобы показать, что он по-прежнему работает.

По словам двух республиканцев, близких к Белому дому, он также может подписать несколько указов по культурным и социальным вопросам, которые ему нравятся.

С тех пор как президент выступил в Белом доме рано утром 4 ноября, он не появляется на публике. Трамп регулярно пишет в Twitter, но не сделал никаких публичных заявлений о выборах или своих планах на будущее. Союзники и советники Трампа говорят, что он провел время, наблюдая за освещением событий в СМИ и разговаривая по телефону с друзьями и коллегами-политиками.

Ранее Дональд Трамп обвинил демократов в "махинациях" с голосами и попытках украсть его победу.

Он также пообещал обжаловать результаты выборов в штатах, где победу взял его оппонент Джо Байден.

Штаб Трампа уже подал иски в Мичигане и Пенсильвании с требованием остановки подсчета голосов. В Висконсине штаб потребовал пересчитать бюллетени.

Подробнее о первых результатах голосования в статье: Трамп без гарантий: почему Байден еще не проиграл борьбу за пост президента