В Берлине задержали организатора скандальной видеосъемки на Ибице, развалившей правительство Австрии

В Берлине задержали предполагаемого организатора скандальной видеозаписи с Ибицы, которая привела к распаду правительства Австрии.

Об этом говорится в материале DW, пишет "Европейская правда".

Задержание 40-летнего гражданина Австрии Юлиана Х., который был объявлен в международный розыск более года назад, произошло накануне, сообщило австрийское издание Die Presse в пятницу, 11 декабря.

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Позже эту информацию подтвердили прокуратура Вены и полиция Берлина.

Юлиан Х., владеющий детективным агентством в Мюнхене, был задержан благодаря информации, полученной от румынской полиции.

Кроме организации нелегальной съемки видео его также подозревают в торговле наркотиками.

Бывший вице-канцлер Австрии и экс-глава ультраправой Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе, который ушел с обоих постов из-за скандального видео, заявил, что рад задержанию.

Штрахе выразил надежду на "оперативное и всеобъемлющее расследование" обстоятельств дела и задержание других соучастников и организаторов.

На видеозаписи, которую сняли неизвестные на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии, Штрахе обещал женщине, выдававшей себя за племянницу российского олигарха, госконтракты в обмен на финансирование предвыборной кампании его партии.

Видео было опубликовано немецкими изданиями Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung 17 мая 2019 года.

Видео на Ибице не только привело к краху коалиции между консерваторами канцлера Себастьяна Курца и "Партией свободы", но также подняло вопрос о пожертвованиях австрийских лидеров бизнеса и возможных политических вознаграждениях.

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